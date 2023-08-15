أوكرانيا: سلاح الجو يصيب موقع قيادة روسي وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الثلاثاء أن سلاح الجو أصاب على مدار أمس موقع قيادة تابعا للجيش الروسي و7 مجموعات من قواهم العاملة و3 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان صحفي - "إن المدافعين الأوكرانيين دمروا أيضا مروحية هجومية روسية من طراز Ka-52 وأصابوا نظاما للحرب الإلكترونية".

ومن جانبهم، شن الروس ضربة صاروخية وجوية على أراضي أوكرانيا، مستخدمين 8 صواريخ كاليبر و15 طائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه من طراز شاهد 131/ 136 على منطقة أوديسا.

وأضاف البيان أن الجيش الروسي أسقط أيضا 14 صاروخا ونفذ 72 ضربة جوية، فضلا عن 63 هجوما بالمدفعية الثقيلة، على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان. ونتيجة لذلك، قتل وأُصيب عدد من المدنيين كما تعرضت المباني السكنية ومركز التسوق وسكن الطلاب ورياض الأطفال والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية لأضرار واسعة النطاق.

