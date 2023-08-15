وزير الدفاع الروسي: القوات الأوكرانية تستخدم المدنيين كدروع بشرية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الثلاثاء، أن نماذج الأسلحة التي حصلت عليها موسكو من العدو “أوكرانيا” موجودة في حديقة المعارض "باتريوت"، موجها الشكر للضباط والجنود والقيادات الموجودين اليوم في ساحات القتال.

وأضاف شويجو خلال كلمته أمام المشاركين في مؤتمر موسكو الدولي، أن الخبرات التي حصلت القوات الروسية يتم استخدامها في المعاهد.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن القوات الأوكرانية تستخدم المدنيين كدروع بشرية منذ البداية، لافتا إلى أنها لا زالت تستهدف محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وأوضح الوزير الروسي أن موسكو تقدم كافة المعلومات لجميع الهيئات المعنية في الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية، دون أن نجد أي نتيجة.

وقال إن الولايات المتحدة توفر القذائف العنقودية، وسمعنا تصريحات من الأمريكيين بأن استخدام تلك الذخائر تعتبر جرائم حرب، إلا أنهم اليوم يغضون الطرف عن ذلك، ويزودون كييف بهذه الذخائر المحرمة دوليا.

ولفت وزير الدفاع الروسي إلى أن موسكو ليدها أيضا قذائف عنقودية، إلا أنها لا نستخدمها لاعتبارات إنسانية.