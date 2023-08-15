269 ألفا و834 حالة طلاق خلال 2022.. وخبراء: لا بد من وجود دورات تدريبية عن كيفية التعامل مع الحياة الزوجية

أوضح تقرير الإحصاءات الحيوية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كتاب مصر في أرقام أن إجمالي عدد حالات خلال عام 2022 بلغت 269 ألفا و834 حالة بزيادة قدرها 15 ألفا و57 حالة عن عام 2021 حيث سجل عام 2021 عدد 254 ألفا و777 حالة طلاق.

وذكر التقرير أن أعلي نسب الطلاق جاءت في المحافظات كالتالي:

1- القاهرة 57 ألفا و219 حالة طلاق

2- الإسكندرية 26 ألفا و296 حالة طلاق

3- الجيزة 24 ألفا و116 حالة طلاق

4- الشرقية 19 ألفا و38 حالة طلاق

5- الدقهلية 17 ألفا و714 حالة طلاق

6- القليوبية 14 ألفا و233 حالة طلاق

7- الغربية 13 ألفا و515 حالة طلاق

8- البحيرة 13 ألفا و25 حالة طلاق

9- المنيا بثمانية آلاف و13 حالة طلاق

10- سوهاج ثمانية آلاف حالة طلاق

11- كفر الشيخ بسبعة آلاف و919 حالة طلاق

12- قنا بستة آلاف و846 حالة طلاق

اقرأ أيضا:الإحصاء: 3.5 مليون طالب مقيدين بالتعليم العالي

13- بني سويف ستة آلاف و666 حالة طلاق

14- أسيوط بخمسة آلاف و996 حالة طلاق

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 30 أقل من 35 سنة حيث بلغ عدد، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمري من 18 - 20 سنة.

الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الإجتماع

وفي هذا السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، إن هناك عواملا عديدة لزيادة معدلات الطلاق خلال الفترة الأخيرة من بين تلك العوامل المشاكل المادية والاجتماعية التي زادت بصورة كبيرة موضحًا أن معظم حالات الطلاق التي تمت مؤخرًا يرجع إلي عدم التفاهم بين الزوج والزوجة في العديد من الأمور كما يجعلهم يصلون الي حائط صد.

وأضافت خضر في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز"، لا بد وأن نعمل خلال الفترة المقبلة على تقليل نسب الطلاق عن طريق دورات تدريبية للزوج والزوجة عن كيفية التعامل مع الحياة الزوجية وأنها مرحلة مختلفة تماما عن مرحلة العزوبية لأن العديد من الشابات والشباب لا يعرفون الفصل بين الحياة قبل الزواج وبعد الزواج وأنهم مرحلتين مختلفتين عن بعضهما البعض.

الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي

ورأى قال الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، إن زيادة معدلات الطلاق سبب رئيسي في بعض المشاكل التي وصلنا لها مؤخرًا مثل أطفال الشوارع وعدم التربية السليمة وزيادة معدلات الجريمة وغيرهما من المشاكل العديدة التي يعد السبب الرئيسي والمقام الأول فيها مشاكل الطلاق.

وأضاف صادق في تصريحاته "للبوابة نيوز"، أن رجال الدين مثل الأزهر عليهم دور كبير في الوعظ والإرشاد بكيفية التعامل الزوجة والزوجة مع بعضهما البعض والعمل على وجود ندوات ودورات في مراكز الشباب والأندية لمعرفة الناس بمخاطر ومشاكل الطلاق.