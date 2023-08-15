المرور: كثافات متحركة أعلى الكورنيش وكوبري أكتوبر.. بالفيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية، اليوم الثلاثاء.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن الكورنيش يشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى وسط البلد، فيما يشهد شارع الجيش كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد، وتشهد منطقة الظاهر بعض الكثافات المرورية المتقطعة الممتدة حتى الشوارع المؤدية إلى شارع رمسيس الذي يشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية ممتدة حتى مسجد النور في العباسية.

كما يشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام القادم من الجيزة في اتجاه وسط البلد، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي.

وأشارت إلى وجود تباطؤ بسيط في حركة المرور للقادم من شارع صلاح سالم وميدان الأوبرا والعكس.

وفي حلوان، يشهد كوبري النيل سيولة مرورية في الوقت الحالي، وفي محيط مسجد الشهيد، توجد كثافات نسبية مستمرة حتى الكورنيش وتصل حتى طريق القاهرة الوسطى.