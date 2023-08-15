كينيدي جونيور يعترف بوجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا

قال روبرت كينيدي جونيور المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن بلاده بنت مختبرات بيولوجية في أوكرانيا كجزء من برامجها للأسلحة البيولوجية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح كينيدي جونيور: إن "لدى أمريكا مختبرات بيولوجية في أوكرانيا وتقوم هناك بتطوير الأسلحة والتي تستخدم كافة أنواع التركيبات البيولوجية الجديدة".

ولفت إلى أنه في عام 2001، بدأت واشنطن مرة أخرى في استثمار الكثير من الأموال في الأسلحة البيولوجية.

وتابع أن كل سلاح بيولوجي يحتاج إلى لقاح، لأنه نشر الأسلحة البيولوجية يمكن أن يسبب نتائج عكسية.