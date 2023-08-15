مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، ويأتي على رأسها مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أريس ليماسول X راكوف – الساعة 8 مساء

سبارتا براج X كوبنهاجن – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مولده X كي كلاكسفيك – الساعة 8 مساء

باتشكا توبولا X سبورتنج براجا – الساعة 9 مساء

دينامو زغرب X آيك أثينا – الساعة 9 مساء

جالاتا سراي X اولمبيا ليوبليانا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

شتورم جراتس X آيندهوفن – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

سيرفيت X جلاسكو رينجرز – الساعة 9:30 مساء

مارسيلياX باناثينايكوس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

هونج كونج رينجرز X هاي فونج – الساعة 2:30 ظهرا على قناةbeIN Sports AFC

أولماليك X السيب – الساعة 6 مساء

الشارقة X باشوندهارا كينجز – الساعة 6:35 مساء على قناةbeIN Sports AFC

شباب الأهلي دبي X الوحدات – الساعة 6:35 مساء على قناةbeIN Sports AFC

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

إسبانيا X السويد – الساعة 11 صباحا على قناة beIN Sports 1 HD Premiu

