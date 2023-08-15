مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، ويأتي على رأسها مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
أريس ليماسول X راكوف – الساعة 8 مساء
سبارتا براج X كوبنهاجن – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مولده X كي كلاكسفيك – الساعة 8 مساء
باتشكا توبولا X سبورتنج براجا – الساعة 9 مساء
دينامو زغرب X آيك أثينا – الساعة 9 مساء
جالاتا سراي X اولمبيا ليوبليانا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
شتورم جراتس X آيندهوفن – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
سيرفيت X جلاسكو رينجرز – الساعة 9:30 مساء
مارسيلياX باناثينايكوس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
هونج كونج رينجرز X هاي فونج – الساعة 2:30 ظهرا على قناةbeIN Sports AFC
أولماليك X السيب – الساعة 6 مساء
الشارقة X باشوندهارا كينجز – الساعة 6:35 مساء على قناةbeIN Sports AFC
شباب الأهلي دبي X الوحدات – الساعة 6:35 مساء على قناةbeIN Sports AFC
مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة
إسبانيا X السويد – الساعة 11 صباحا على قناة beIN Sports 1 HD Premiu