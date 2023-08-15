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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، ويأتي على رأسها مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أريس ليماسول X راكوف – الساعة 8 مساء   

سبارتا براج X كوبنهاجن – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                      

مولده X كي كلاكسفيك – الساعة 8 مساء     

باتشكا توبولا X سبورتنج براجا – الساعة 9 مساء    

دينامو زغرب X آيك أثينا – الساعة 9 مساء      

جالاتا سراي X اولمبيا ليوبليانا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium             

شتورم جراتس X آيندهوفن – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium            

سيرفيت X جلاسكو رينجرز – الساعة 9:30 مساء        

مارسيلياX  باناثينايكوس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                      

      

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

هونج كونج رينجرز X هاي فونج – الساعة 2:30 ظهرا على قناةbeIN Sports AFC   

أولماليك X السيب – الساعة 6 مساء        

الشارقة X باشوندهارا كينجز – الساعة 6:35 مساء على قناةbeIN Sports AFC          

شباب الأهلي دبي X الوحدات – الساعة 6:35 مساء على قناةbeIN Sports AFC

 

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

إسبانيا X السويد – الساعة 11 صباحا على قناة beIN Sports 1 HD Premiu
 

البوابة سبورت مباريات اليوم مباريات اليوم الثلاثاء