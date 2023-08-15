أخبار متوقعة ليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023

ينشر "البوابة نيوز" أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023.

القاهرة.. يعقد وزراء خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، والعراق فؤاد حسين اجتماعا ثلاثيا بالقاهرة.

القاهرة.. يجري وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

القاهرة.. تبدأ أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، بحد أدنى للشعبة العلمية "علوم ورياضة" 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98% بإجمالي عدد طلاب 259 ألفا و445 طالبا وطالبة، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05% ويبلغ إجمالي عدد الطلاب 90 ألفا و688 طالبا وطالبة.

القاهرة.. ينظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في مسابقة "مواهب وقدرات" في موسمها الثالث 2022-2023، التي تقام تحت شعار "إبداع وتميز"، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

تونس.. يُعقد الاجتماع الـ33 لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية، ويستمر لـ4 أيام.

نيويورك.. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مع ممثلي الدول المشاركة بقوات حفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل).

أبوظبي.. بدء تلقي طلبات الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، بدولة الإمارات.