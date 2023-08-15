أكاديمية العلوم الروسية: مركبة "لونا 25" تستخدم في دراسة تأثير الرياح الشمسية على القمر

أعلنت أكاديمية العلوم الروسية أن مركبة " لونا-25 " التي أطلقتها روسيا ستستخدم في دراسة تأثير الرياح الشمسية على القمر.

وقال المدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء في أكاديمية العلوم الروسية ليف زيليوني - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) - " إن إحدى الأدوات الموجودة في مركبة (لونا-25) الروسية ستستخدم لدراسة تأثير الرياح الشمسية على القمر، أن الرياح الشمسية تنتشر من الشمس بسرعة (400-500 كلم)، وهذه الرياح تتم عرقلتها عند الأرض بواسطة المجال المغناطيسي لكوكبنا، وأحيانا تخترق الجزيئات هذا الدرع وتؤدي إلى ظهور الشفق القطبي، مشيرا إلى أن القمر ليس لديه غلاف جوي أو مجال مغناطيسي كما لدى الأرض، لذا فإن الرياح الشمسية تصيب سطحه مباشرة، وستتم دراسة التفاعلات الناتجة عن هذا الأمر بواسطة محلل كتلة الطاقة في مركبة لونا-25 الروسية التي أطلقت إلى القمر".

وكانت روسيا قد أطلقت مركبة "لونا-25" من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية يوم الجمعة الماضية، وأعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنه تم تشغيل الأجهزة العلمية في هذه المركبة، وأنها من المفترض أن تدخل مدار القمر غدا، ومن المتوقع أن تهبط على سطحه يوم 21 من الشهر الجاري.

