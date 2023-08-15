ads
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع وإصابة 33 شخصا في انفجار قرب عاصمة جمهورية الدومينيكان

الدومينيكان
الدومينيكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان، مصرع 3 أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 30 آخرين في انفجار قوي هز سوق مزدحم بالقرب من العاصمة سانتو دومينجو.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الانفجار وقع في مخبز في مدينة سان كريستوبال الواقعة غربي سانتو دومينجو، وتسبب في تفحم العديد من السيارات وانهيار بعض المباني المحيطة.
ولم يتضح على الفور سبب الانفجار الذي تسبب في اندلاع حريق امتد من المخبز إلى متجر لأجهزة الكمبيوتر ومتجر للأثاث.
 

انفجار الدومينيكان