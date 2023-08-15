مصرع وإصابة 33 شخصا في انفجار قرب عاصمة جمهورية الدومينيكان

أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان، مصرع 3 أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 30 آخرين في انفجار قوي هز سوق مزدحم بالقرب من العاصمة سانتو دومينجو.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الانفجار وقع في مخبز في مدينة سان كريستوبال الواقعة غربي سانتو دومينجو، وتسبب في تفحم العديد من السيارات وانهيار بعض المباني المحيطة.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار الذي تسبب في اندلاع حريق امتد من المخبز إلى متجر لأجهزة الكمبيوتر ومتجر للأثاث.

