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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المجلس العسكري في النيجر يستدعي سفير البلاد لدى كوت ديفوار

المجلس العسكري في
المجلس العسكري في النيجر
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قرر المجلس العسكري في النيجر استدعاء سفير البلاد لدى كوت ديفوار، وذلك بعد تصريحات للرئيس الحسن واتارا اعتبرها المجلس أنها ترقى إلى حد "الإشادة بالعمل المسلح" ضد نيامي.
وندد المجلس العسكري ـ حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاءـ بما وصفه بـ"حماس" واتارا لرؤية العدوان غير القانوني والعبثي ضد النيجر يتحقق.
وكان رئيس كوت ديفوار قد صرح مؤخرا بأن العملية العسكرية في النيجر يجب أن "تبدأ في أقرب وقت" من أجل إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه.
 

المجلس العسكري في النيجر كوت ديفوار النيجر محمد بازوم