المجلس العسكري في النيجر يستدعي سفير البلاد لدى كوت ديفوار

قرر المجلس العسكري في النيجر استدعاء سفير البلاد لدى كوت ديفوار، وذلك بعد تصريحات للرئيس الحسن واتارا اعتبرها المجلس أنها ترقى إلى حد "الإشادة بالعمل المسلح" ضد نيامي.

وندد المجلس العسكري ـ حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاءـ بما وصفه بـ"حماس" واتارا لرؤية العدوان غير القانوني والعبثي ضد النيجر يتحقق.

وكان رئيس كوت ديفوار قد صرح مؤخرا بأن العملية العسكرية في النيجر يجب أن "تبدأ في أقرب وقت" من أجل إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه.

