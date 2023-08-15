الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 17 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة ومن البحر قبالة قطاع غزة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة شبان جنوب محافظة (جنين) بشمال الضفة خلال جلوس 6 منهم على مقهى في بلدة "يعبد" والسابع خلال مروره بحاجز عسكري، مضيفا أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من قريتي "برقة" و"سلواد" شرق رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة، فيما جرى اعتقال شاب من مُخيم "عقبة جبر" في أريحا شرق الضفة خلال اقتحام الاحتلال للمخيم والذي أسفر عن استشهاد شابين صباح اليوم.

وفي جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة "زعترة" شرق "بيت لحم"، وثلاثة شبان من بلدة "بيت أمر" المُضطربة في شمال الخليل، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن بحرية الاحتلال اعتقلت صيادين اثنين قبالة بحر مدينة غزة، واستولت على مركب صيد كانا على متنه.

وأفاد الوكالة نقلا عن لجان الصيادين، بأن جنود بحرية الاحتلال هاجموا مركب صيد صغيرا وحاصروه على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، واستولَوا عليه، واعتقلوا صيادين واقتادوهما إلى ميناء أسدود.

يُذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميًا التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم، وتستولي على مراكبهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

