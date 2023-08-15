اليوم.. طقس حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب علي شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا علي كافة الانحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 85 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من شمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،33 للعظمى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمي والصغري 23 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 40 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد 36 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى 28 درجة .