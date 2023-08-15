أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

الثلاثاء 15/أغسطس/2023 - 09:16 ص

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا خلال شهر أغسطس الجاري، وفيما يلي بيان بيان بالأسعار وجاءت علي النحو:

وسجل سعر حديد عز نحو 33100 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الثلاثاء عند 33500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال نحو 32800 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية نحو 32000 جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان نحو 31000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي نحو 33000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين نحو 32500 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد الكومي نحو 31000 جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي نحو 31000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى نحو 31500 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 31000 جنيه للطن الواحد.

وسجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1753 جنيها لطن المسلحة.

وسجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1710 جنيهات لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط نحو 1650 جنيها للطن .

وسجل أسمنت شركة المينا نحو 1685 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة جنوب الوادي نحو 1705 جنيهات للطن.

وسجل أسمنت شركة وادي النيل نحو 1685 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة السويس للأسمنت نحو 1725 جنيها للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 1728 جنيها للطن .

وسجل أسمنت السويدي نحو 1770 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت السهم نحو 1690 جنيها للطن.