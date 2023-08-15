أسعار العملات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 30.8298 جنيه للشراء، مقابل 30.9586 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 33.7339 جنيه للشراء، مقابل 33.8873 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 39.1477 جنيه للشراء، مقبل 39.3174 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 35.1497 جنيه للشراء، مقابل 35.3126 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 21.2604 جنيه للشراء، مقابل 21.3522 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو 4.2468 جنيه للشراء، مقابل 4.2654 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.2175 جنيه للشراء، مقابل 8.2523 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 100.1975 جنيه للشراء، 100.6488 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 8.3932 جنيه للشراء ، مقابل 8.4289 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو: 81.7636 جنيه للشراء ، مقابل 82.1378 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو 80.0732 جنيه للشراء، مقابل 80.4181 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو 8.4581 جنيه للشراء، مقابل 8.5051 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو 43.5264 جنيه للشراء، مقابل 43.7392 جنيه للبيع.