انكونتر العالمية تترجم وتنشر قصائد من إبداع 23 من أبرز شعراء العرب

الثلاثاء 15/أغسطس/2023 - 08:34 ص

تألقت قصيدة زهرة الأوركيد باللغة الإنجليزية في مجلة لايف إنكونتر العالمية والمجلة من أعرق وأكبر المجلات الأدبية فى العالم، وذلك من خلال ملف كامل نشرته المجلة للدكتورة سلوى جودة وهي أستاذ الترجمة بجامعة عين شمس، وقدمت العديد من القصائد العربية المترجمة للغة الإنجليزية للمكتبات العالمية وقامت بترجمة لثلاثة وعشرين شاعرا من أبرز الشعراء منهم الدكتور عصام خليفة وأحمد الشهاوي وسامح محجوب وفارس خضر وجرجس شكري ونهاد زكي ونجاة علي ومحمد المتيم وبروين حبيب وريم نجمي وأحمد نبوي وسمير درويش.

وقدمت جهدًا ثقافيا واكاديميًّا متميزا وأكّدت على أهمية الترجمة في إذابة الحدود والتقاء الثقافاتً.

يذكر أن الشاعر عصام خليفة حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ودبلوم الدراسات العليا فى إدارة الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة (ويلز) بلندن. وقد نال عدة جوائز فى مجال الشعر ومثّل مصر فى العديد من المؤتمرات كما قدم العديد من الأمسيات الشعرية بالدول العربية والولايات المتحدة وكندا، صدر له خمسة دواوين هى نامى بظلى، جواز مرورى الأخضر، شرقية القسمات، البنت القصيدة، فى ساحة التحرير والأرض، بالإضافة إلى العديد من المؤلفات العلمية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو عضو اتحاد كتاب مصر وغرفة تنمية الموارد البشرية المصرية، نشر له العديد من القصائد والمقالات فى عدد من الصحف الأجنبية.