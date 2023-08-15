بدء التشغيل التجريبى للحجز الإلكترونى لتذاكر العيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية عبر الإنترنت بجامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة بدء تشغيل النظام الالكترونى لحجز تذاكر العيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها عبر الإنترنت.

وصرح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة أن تشغيل الحجز الإلكترونى للعيادات الخارجية بناءًا على توجه الدولة لتحقيق التحول الرقمى لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين فى ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتى تعكس رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود الجامعة لرفع مستوى جودة الخدمة الطبية لكافة المواطنين دون تمييز وتسهيل الحصول عليها عن طريق ميكنة ورقمنة تلك الخدمات ومنها نظام حجز تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية بالتنسيق مع السيد الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية ومديرى المستشفيات الجامعية.

كما تم تكليف شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة لتنفيذ ومتابعة تطبيق رقمي للحجز والمتابعة، وكذلك تأهيل المستشفيات بالأجهزة الالكترونية اللازمة لتسهيل عملية دخول المريض بما يضمن تنظيم دخول المرضى للعيادات بالمستشفيات، والمراكز الطبية، لتخفيف العبء على المترددين دون تكدس على مكاتب حجز التذاكر وستتم عملية الحجز إلكترونيًا، وسوف يتلقى المريض رسالة نصية على الهاتف المحمول بأيام ومواعيد الكشف والإجراءات الواجب اتخاذها للكشف بعيادات المستشفيات والمراكز الطبية، على أن يتم تفعيل الحجز الالكترونى اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 م.

كما تم تحديد العيادات بالمستشفيات والمراكز الطبية وأيام الحجز وهى كالتالى مستشفى الجامعة الرئيسى "عيادة الروماتيزم والتأهيل: السبت – الأحد – الثلاثاء – الأربعاء – الخميس" و"عيادة الروماتيزم والمناعة: السبت – الأحد – الثلاثاء – الأربعاء – الخميس" و"عيادة الكلى: السبت – الأحد - الاثنين – الثلاثاء – الخميس"و "عيادة اختبار مصل الصدر: السبت – الاثنين – الخميس"و "عيادة الصدر: السبت – الاثنين – الخميس" و"عيادة الباطنة: الأحد – الاثنين – الأربعاء" و"عيادة الألم: السبت – الاثنين – الأربعاء " و" عيادة الادمان: السبت – الأحد – الأربعاء " و" عيادة اختبار الذكاء: السبت – الاثنين دمج - الأربعاء " و" عيادة النفسية: الأحد – الثلاثاء – الخميس" و" عيادة التخاطب: طوال أيام الأسبوع " و"عيادة الجراحة العامة: طوال أيام الأسبوع" و"عيادة السمعيات: طوال أيام الأسبوع" و" عيادة الأنف والأذن: طوال أيام الأسبوع " و" عيادة الجلدية: طوال أيام الأسبوع " و" عيادة جراحة التجميل: السبت – الأربعاء " و"عيادة جراحة الغدد: الثلاثاء " و" عيادة الشريان الرئوى: الثلاثاء " وعيادة التدخين: الثلاثاء.

أما مستشفي الباطنة التخصصي فعيادة القلب: السبت، الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس وعيادة الباطنة والكبد: السبت، الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس وعيادة السكر: السبت، الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس وعيادة الغدد الصماء: الأحد، الإثنين، الثلاثاء وعيادة اورام الكبد: السبت، الإثنين وعيادة القدم السكري: الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء وعيادة السمنة: الإثنين، الأربعاء وعيادة القولون التقرحي: الأحد، الأربعاء وعيادة البزل: السبت، الإثنين، الأربعاء وعيادة المسنين: السبت، الأربعاء وعيادة القنوات المرارية: السبت، الإثنين، الثلاثاء، الخميس وعيادة اعصاب سكري: الأربعاء وعياده هشاشة العظام: الثلاثاء.

أما مركز طب وجراحة العيون فعياده الحجز الالكتروني: السبت، الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس اما مركز الأورام فعيادة طب الاورام: الأحد، الإثنين، الأربعاء، الخميس وعيادة جراحة الاورام: السبت، الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس وعيادة امراض الدم: السبت، الثلاثاء وعيادة اورام اطفال: السبت، الأحد، الثلاثاء، الأربعاء، الخميسوعيادة الالم: الأحد، الثلاثاء وعيادة جراحة حالات جديدة: من السبت للخميس وعيادة جراحة حالات متابعة: من السبت للخميس.

أما مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية فعيادة جراحة الأوعية الدموية: الأحد، الثلاثاء، الخميسوعيادة جراحة القلب والصدر: السبت، الإثنين، الأربعاء.

أما مستشفى الأطفال الجامعى فالعيادات العامة: السبت، الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس ومركز جراحة الجهاز الهضمى فالعيادات العامة: السبت، الأحد، الثلاثاء، الأربعاءو المراكز الطبية الثلاثة فمركز طب وجراحة المخ والأعصاب وعيادات جراحة المخ والأعصاب وعيادات طب المخ والأعصاب والعيادة العامة: من السبت الى الأربعاء ومركز العظام الركبة: الأحد والأطفال: السبت وأورام العظام: الثلاثاء.والعمود الفقرى: السبتوالطرف العلوى: الاثنين والطرف السفلى والقدم: الثلاثاء ومركز أمراض النساء والتوليد فعيادة النسا: من السبت الى الخميس ورعاية الحوامل: من السبت الى الخميس والصحة الجنسية للمرأة: السبت، الأربعاء

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