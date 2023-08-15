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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر يونايتد ينجز المهمة الأولى بالفوز على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد وولفرهامبتون
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فاز فريق مانشستر يونايتد بصعوبة على نظيره ولفرهامبتون، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين في ظل سيطرة واضحة من الشياطين الحمر.

وفي الشوط الثاني تمكن المدافع الفرنسي رفاييل فاران من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 من رأسية متقنة غافلت حارس مرمى الذئاب.

وبهذا الفوز، حصد مانشستر يونايتد أول 3 نقاط في بداية مشواره بالدوري الإنجليزي، بينما ظل رصيد ولفرهامبتون خاليًا من النقاط.

مانشستر يونايتد ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي