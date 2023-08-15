ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة والفيضانات في الهند إلى 49 قتيلًا

ارتفعت حصيلة انزلاقات التربة والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في الهند إلى 49 قتيلًا، بعدما كانت الحصيلة الأولى 24 قتيلًا، فيما عُدّ عشرات آخرون مفقودين.

وأفادت السلطات المحلية في بيان، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى مقتل 41 شخصًا في ولاية هيماشال براديش، والتي تعد الأكثر تضررًا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرين إلى أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم منذ الجمعة في ولاية أوتارانتشال المجاورة.