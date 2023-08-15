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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة والفيضانات في الهند إلى 49 قتيلًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ارتفعت حصيلة انزلاقات التربة والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في الهند إلى 49 قتيلًا، بعدما كانت الحصيلة الأولى 24 قتيلًا، فيما عُدّ عشرات آخرون مفقودين.
وأفادت السلطات المحلية في بيان، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى مقتل 41 شخصًا في ولاية هيماشال براديش، والتي تعد الأكثر تضررًا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرين إلى أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم منذ الجمعة في ولاية أوتارانتشال المجاورة.

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