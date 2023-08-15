سيناتور أمريكي يكشف عن أدلة جديدة تعيق التحقيق ضد هانتر بايدن

قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، إنه وجد أدلة جديدة تعرقل التحقيق ضد هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

ووفقا لبيان نشر على موقع اللجنة: "قال وكيل سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي إن المكتب أخطر الفريق الانتقالي لجو بايدن، آنذاك والخدمة السرية في عام 2020، بخطط لمقابلة هانتر بايدن، لكن أوعز لهم بعدم القيام بذلك، وانتظار مكالمته".

وقال كومر: "طلب منهم عدم الاقتراب من هانتر بايدن، وانتظار مكالمته، لكنه لم يتصل أبدا.. نقل المعلومات إلى الفريق الانتقالي وعدم القدرة على استجواب هانتر بايدن، هما مجرد مثالين على كيفية تعامل وزارة العدل مع التحقيق".

وأوضح أن "الانتهاكات حدثت عندما قاد التحقيق المحامي ديفيد وايس، الذي خولته وزارة العدل الأسبوع الماضي لقيادة المزيد من الإجراءات كمدع عام خاص".

كما أكد كومر أن: "لجنة الرقابة لا تثق في وايس كمدع عام خاص، بالنظر إلى فشله في منع فريق بايدن الانتقالي من الاتصال بوكلاء فيدراليين لم يسمح لهم بمقابلة هانتر بايدن كما هو مخطط".

وأعلن المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، في وقت سابق، تعيين مدع عام خاص للتحقيق في قضية هانتر بايدن.

وقال جارلاند إن وايس أبلغه في وقت سابق، بأن تحقيقاته وصلت إلى المرحلة التي يمكنه أن يواصل العمل عليها بصفة المحقق الخاص، وطلب تعيينه في هذا المنصب.

هذا وصرح عضو لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، جيمي روسكين (ديمقراطي من ماريلاند)، بأن هانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن ارتكب فعلا "الكثير من الأشياء غير القانونية".

ويذكر أن نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن، يواجه اتهامات بالتهرب الضريبي، وكان قد دفع ببراءته أمام المحكمة الفيدرالية في الشهر الماضي.