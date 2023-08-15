بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الإثنين على انخفاض مؤشرها العام 05ر35 نقطة ليبلغ مستوى 91ر7133 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 49ر0 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر188 مليون سهم عبر 11317 صفقة نقدية بقيمة 9ر33 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 81ر15 نقطة ليبلغ مستوى 58ر5803 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 27ر0 % من خلال تداول 2ر92 مليون سهم عبر 4078 صفقة نقدية بقيمة 5ر10 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 15ر54 نقطة ليبلغ مستوى 52ر7833 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 69ر0 % من خلال تداول 4ر96 مليون سهم عبر 7239 صفقة بقيمة 4ر23 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 2ر1 نقطة ليبلغ مستوى 70ر5791 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 % من خلال تداول 3ر74 مليون سهم عبر 3164 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 ملايين دينار كويتي.