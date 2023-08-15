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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تعرب عن استيائها من نية المجلس العسكري في النيجر محاكمة بازوم

محمد بازوم
محمد بازوم
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أعربت الولايات المتحدة عن استيائها من إعلان المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "نحن مستاؤون بشدة من التقارير عن أن الاحتجاز غير العادل للرئيس بازوم قد مضى نحو خطوة أبعد حتى".

 وأضاف أن "هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبررة بالكامل، ولن تساهم صراحة في حل سلمي لهذه الأزمة". 

وسبق للولايات المتحدة أن استنكرت رفض السلطات العسكرية في النيجر إطلاق سراح أسرة الرئيس المخلوع محمد بازوم. 

كما أعربت واشنطن عن قلقها إزاء الظروف التي يحتجز فيها الرئيس المخلوع وحالته الصحية.

واشنطن الولايات المتحدة النيجر محمد بازوم