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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد السلة يشكر وزارتي الشباب والرياضة والداخلية على سرعة إنهاء أوراق آدم موسى.. واللاعب يلتحق بمعسكر المنتخب في الإمارات الثلاثاء

آدم موسى
آدم موسى
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توجه الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة بالشكر إلى وزارتي الشباب والرياضة والداخلية على سرعة الاستجابة لإنهاء أوراق آدم موسى لاعب المنتخب الوطني من أجل السماح له بتمثيل مصر في بطولة كأس العالم المقبلة في الفلبين.

وحصل الاتحاد المصري لكرة السلة على كافة التصاريح والموافقات اللازمة بشأن إنهاء الأوراق المصرية الخاصة بآدم موسى تمت بنجاح وأصبح اللاعب جاهزًا للالتحاق بمعسكر الفراعنة واللعب في كاس العالم بشعار المنتخب المصري.

ومن المقرر أن يغادر آدم موسى اليوم الثلاثاء إلى الإمارات من أجل الالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني ومن ثم التوجه إلى الفلبين حيث تقام فعاليات بطولة كأس العالم لكرة السلة.

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