طريقة تحضير البغاشة بالمنزل تعرفي عليها

تعتبر البغاشة من الحلويات المصرية التي عرفت سريعاً في المطابخ العربية، وهي من أصناف الحلويات سريعة التحضير التي لا تحتاج لوقت أو مجهود لتحضيرها، وهي عبارة عن عجينة مقلية في الزيت، ومسقية بالقطر أو الشربات، وتتميز بقرمشتها وطعمها الخفيف، لذا هي حلوى مفضلة لدى الكبار والصغار. يمكنك تحضيرها في أي وقت لأن مكوناتها متوفرة بالمطبخ دائماً.
مقادير البغاشة 1 كوب دقيق 1 بيضة، مخفوقة 1 ملعقة صغيرة فانيليا 1 ملعقة صغيرة بايكنغ باودر ½ ملعقة صغيرة سكر بودرة رشة ملح ¼ كوب ماء قطر، حسب الرغبة طريقة البغاشة في وعاء، اخفقي الدقيق مع السكر، الملح والبايكنغ باودر. في وعاء منفصل، اخفقي البيض مع الفانيليا، ثم أضيفي مزيج البيض إلى الدقيق وقلبيهم جيداً أضيفي الماء تدريجياً مع الخفق حتى تتشكل لديكِ عجينة. اتركي العجينة ترتاح لمدة ساعة، ثم قسميها إلى 4 أجزاء. افردي كل جزء على سطح مرشوش بالدقيق، وضعيهم فوق بعض، ثم افردي العجين مرة أخرى، حتى تصبح العجينة رقيقة. قطعي العجين إلى شرائط أو أي شكل حسب رغبتك. في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم اقلي البغاشة. اسقي البغاشة بالقطر حسب رغبتك. البغاشة بدون بيض مقادير البغاشة بدون بيض 1 كوب دقيق ½ كوب زبدة ¼ كوب ماء رشة سكر رشة ملح زيت نباتي، للقلي قطر جاهز طريقة عمل البغاشة بدون بيض اخفقي الدقيق مع الملح والسكر، ثم أضيفي الماء واعجني المزيج. أضيفي الزبدة واستمري في العجن حتى يتماسك القوام أدخلي العجينة إلى البراد لمدة 30 دقيقة، ثم أخرجيها، وقطعيها إلى أي أشكال تفضلينها. اقلي البغاشة في الزيت الساخن بمقلاة على النار، ثم صفيها جيداً واسقيها بالقطر وقدميها. البغاشة باللبن مقادير البغاشة باللبن 5 كوب دقيق 1 ملعقة كبيرة سكر 1 ملعقة صغيرة خميرة 1 كوب لبن 2 ملعقة كبيرة زبدة 1 بيضة، مخفوقة زيت، حسب الحاجة كريمة خفق، للحشو
طريقة عمل البغاشة باللبن اخفقي الخميرة مع اللبن والسكر واتركي المزيج جانباً حتى يختمر. أضيفي نصف كمية الدقيق، واعجني المزيج. أضيفي المتبقي من الدقيق والزيت واستمري في العجن. اتركي العجينة حتى تختمر. قطعي العجينة وقسميها إلى كرات صغيرة، واحشي كل كرة بالكريمة. ادهني الصينية بالزبدة ووزعي كرات البغاشة في الصينية، مع ترك مسافات متباعدة فيما بينها. ادهني الكرات بالبيض ثم أدخلي الصينية الفرن المسخن مسبقاً. اسقي البغاشة بالقطر، واتركيها تتشربه، ثم قدميها.