ميدو يكشف كواليس رحيل محمد شريف عن الأهلي ويوضح مفاجأة بشأن معلول

كشف أحمد حسام ميدو كواليس رحيل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إلى صفوف الخليج السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسمين.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد شريف غير راض عن نسبة مشاركته في المباريات مع الأهلي وهذا حقه، كان تفكيره الانضمام للخليج، ويُمكن أن يتألق وينتقل لفريق أكبر".

وعن علي معلول وعمرو السولية قال: "إذا استمر علي معلول مع الأهلي مرتبه أعتقد سيتم تخفيضه 25% بسبب الدولار، وعمرو السولية سيتم تقديم عرض له إما البقاء لمدة موسم أو الرحيل"

