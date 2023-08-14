"سيدتي أنا" يحصد جوائز الدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح

كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض الرسمية للدورة السادسة عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، وهم: الفنان أشرف عبدالغفور، رئيسا، وعضوية كل من: الفنان مجدي كامل، والمخرج نادر صلاح الدين، والموسيقار طارق مهران، ومهندس الديكور محمد الغرباوي، والدكتورة سحر حلمي هلالي، والناقد المسرحي جرجس شكري، ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن.

أعلن الفنان أشرف عبدالغفور رئيس اللجنة، جوائز الدورة السادسة عشرة، والتي جاءت الجوائز كالتالي:

جائزة أفضل عرض مسرح "مركز أول" وهي جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير، وفاز بها عرض "سيدتي أنا".

وجائزة أفضل عرض مسرحي "مركز ثان" وهي جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير، وفاز بها عرض "ياسين وبهية".

وجائزة أفضل مؤلف مسرح وهي جائزة مالية مع درع المهرجان وشهادة تقدير، وفاز بها مناصفة بين كل من: مايكل مجدي عن نص "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير"، محمد السوري، عن عرض "استدعاء ولي امر"

وجائزة أفضل مؤلف صاعد وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير، وفاز بها مناصفة بين كل من: أحمد محيى عن عرض "شابوه" لمركز الإبداع الفني، وأحمد نبيل عن عرض قرب قرب" لمركز الهناجر للفنون.

وجائزة أفضل إخراج مسرحى وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير، وفاز بها المخرج محسن رزق عن عرض "سيدتي أنا".

وهناك أيضا جائزة أفضل مخرج صاعد وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير، وفاز بها المخرج يوسف مراد منير عن عرض "ياسين وبهية".

أما جائزة أفضل دور أول رجال وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير، وفاز بها مناصفة بين كل من: ياسر عزت عن عرض " ستوكمان"، وحازم القاضي عن عرض " ياسين وبهية"

وجائزة أفضل دور ثان رجال، وهي جائزة مالية مع درع المهرجان وشهادة تقدير، وفاز بها عمر الشرنوبي عن عرض "مسافر ليل"، وآيات نبيل عن عرض " الزائر".

وجائزة أفضل ممثل صاعد وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير، وفاز بها مناصفة بين كل من: سعيد سلمان "العيلة"، ومشيل عن عرض "شابوه"

وجائزة أفضل دور أول نساء، وفازت بها مناصفة بين كل من فاطمة محمد علي عن عرض "سيب نفسك" ، وإيمان غنيم عن عرض "ياسين وبهية".

وجائزة أفضل دور ثان نساء، وفازت بها مناصفة كل من: أية أبو زيد "ياسين وبهية" ، ويارا المليجي عن عرض "الزائر".

وجائزة أفضل ممثلة صاعدة وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير ، وفاز بها ياسمين أشرف، وإسراء سامح، وسلمى نصر عن عرض " ثلاثة مقاعد في القطار الأخير"،

ويمنح المهرجان أيضا جائزة أفضل تصميم ديكور وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير، وفاز بها مناصفة بين كل من: حمدي عطية عن عرض "سيدتي أنا" ، ومحمود صلاح عن عرض "أحدب نوتردام" لجامعة عين شمس.

وجائزة أفضل تصميم أزياء وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير ، وفاز بها مناصفة بين كل من: د. مروة عودة "سيدتي أنا"، وتسلمها الدكتور أيمن الشيوي، وهناء النجدي، عن عرض "الرجل الذي أكله الورق".

وجائزة أفضل تصميم إضاءة وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير، وفاز بها محمد الحسيني عن عرض "الرجل الذي أكله الورق".

وجائزة أفضل موسيقى مسرحية وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير، وفاز بها "أوليفر" لفرقة كلية صيدلة المنصورة.

وجائزة أفضل تصميم استعراضات وهي جائزة مالية معالدرع وشهادة تقدير، وفاز بها مناصفة بين كل من: لفرقة فرسان الشرق عن عرض "حتشبسوت" للمخرجة كريمة بدير، ورحيل عماد، عن عرض "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير".

وجائزة أفضل دراماتورج وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير، وفاز بها مناصفة بين كل: إسراء محمود عن عرض "موت معلق"، عن المعهد العاليللفنون المسرحية، أحمد عصام عن عرض "المنفى" لجامعة طنطا.

وجائزة أفضل دعاية مسرحية، وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة تقدير، وفاز بها أحمد بلال "الدنيا لما تضحك" لفرقة البنك الأهلي.

وجائزة الأشعار وهي جائزة مالية مع الدرع وشهادة التقدير، وفاز بها عادل سلامة، عن عرض "سيدتي أنا".

ومنحت لجنة التحكيم جوائز خاصة لبعض الاجتهادات المتميزة جوائز وبما لا يزيد عن ثلاثة جوائز يتم منحها شهادات تقدير خاصة، وهي: الأداء الجماعي لفرقة ٩٠٢ "سهرة المحروسة"، وفرقة الميزان عن عرض "ماراصاد"، وفرقة كلية صيدلة المنصورة عن عرض "أوليفر"، وفرقة جامعة عين شمس، عن عرض "أحدب نوتردام".

جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، والمنعقد الآن بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ولفيف من قيادات وزارة الثقافة، بالإضافة إلى كوكبة من كبار نجوم الفن من بينهم: محمد أبو داوود، وأحمد فؤاد سليم، ورياض الخولي، ومادلين طبر، وطارق عبدالعزبز، وإيهاب فهمي، ويوسف إسماعيل، وعمرو عبدالجليل، ولقاء سويدان، وخالد محمود، وسميحة أيوب، وسميرة عبدالعزيز، وحمدى الوزير، والدكتور عصام شريف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وآخرون.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض غنائي لكورال "روح الشرق" فكرة وإخراج إسلام إمام، والذي يستعرض مسرحيات إش ١٩١٩، وسيدتي الجملية، وموسيكا في الحي الشرقي، أنا فين وإنتي فين، وغيرها حتى عام ١٩٩٩.

تحمل هذه الدورة اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءا بمسيرته الفنية، والتي أقيمت خلال الفترة من ٢٩ يوليو الماضي حتى 14 أغسطس الجاري، وشارك فيها 37 عرضا مسرحيا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.

وقد شهد حفل الافتتاح تكريم 10 رموز فنية وإبداعية، وذلك تقديرا لمشوارهم الفني والإبداعي، وهم الفنانين: صلاح عبدالله، ورياض الخولي، وخالد الصاوي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد أبو داوود، ومحمد محمود، ورشدي الشامي، والدكتور سامي عبدالحليم، والكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، ومهندسة الديكور نهى برادة.