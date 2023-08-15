تجديد الثقة في أحمد راضي رئيسا للغرفة التجارية بالمنيا

جدد أعضاء مجلس الغرفة التجارية بالمنيا الثقة في احمد راضي مخلوف رئيسا للغرفة التجارية للمرة الثانية على التوالي.

وأسفرت نتائج انتخابات هيئة مكتب الغرفة التجارية لمحافظة المنيا لدورتها الجديدة"2023ــ 2027" التي تمت إجراءاتها مساء اليوم الاثنين 14 أغسطس وجاءت جميع النتائج بالتزكية عن فوز، احمد راضي مخلوف. رئيسا للغرفة ، واحمد حسن احمد أبو الليل. نائب اول، ووائل على قطب مبارك، نائب ثان لرئيس الغرفة، وعبد الرحمن محسن مهني امينا للصندوق، ورضا محمد عبد الفتاح مرجان. امين الصندوق المساعد، وهشام طلعت محمد شلقامى. سكرتير عام الغرفة.

كما فاز كل من محمد رمضان محمد سليمان، وايمن محمد عبد الرحمن عبد الفتاح، وعاشور محمد عاشور المرسى، ومحمد فرغلي احمد فرغلي، وعبد المحسن احمد عبد المحسن عبد العظيم، وعبد العليم على احمد عبد العليم، وعلاء على قدري عبد الموجود، ومحمود حسن محمد على. أعضاء مجلس إدارة الغرفة

IMG-20230814-WA0021