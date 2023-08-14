قرقاش يبحث مع المبعوث الأمريكي لليمن جهود حل الأزمة

بحث المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023، مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينج، آخر التطورات والجهود الدولية لحل الأزمة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن قرقاش شدد على أهمية الجهود التي تقودها السعودية من أجل إيجاد تسوية سلمية تنهي الأزمة اليمنية وتداعياتها الإنسانية.

وأشار قرقاش كذلك إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية في هذا الاتجاه، وبالدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة في هذا السياق.

واستعرض الالتزام التاريخي لدولة الإمارات باستقرار اليمن وازدهاره، ودعم الجهود كافة الرامية لإيجاد حل للأزمة اليمنية، بما يحقق مصالح الشعب اليمني ويضمن استقرار هذه البلد.