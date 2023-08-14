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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الصيني يحضر اجتماعا في روسيا ويزور بيلاروسيا

وزير الدفاع الوطني
وزير الدفاع الوطني الصيني لي شانج فو
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قال متحدث رسمي صيني اليوم الإثنين، إن عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الوطني الصيني لي شانج فو، سيحضر اجتماعا أمنيا في روسيا، ويجري زيارة إلى بيلاروسيا خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، أنه في أثناء وجود وزير الدفاع الصيني في روسيا، سيلقي كلمة أمام مؤتمر موسكو الـ11 للأمن الدولي، وسيلتقي قادة الدفاع من روسيا ودول أخرى، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية وو تشيان.

وأضاف المتحدث أن لي سيعقد خلال زيارته إلى بيلاروسيا اجتماعات ومناقشات مع أعضاء في الحكومة وقادة عسكريين، وسيزور وحدات عسكرية.

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