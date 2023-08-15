بالصور.. وكيل "شباب الدقهلية" تزور معسكر أعضاء كيان سند شباب الدلتا بمركز التنمية

زارت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، اليوم الإثنين المعسكر التدريبي لكيان سند شباب الدلتا، والذى ينظمه بالنادي الاجتماعي بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي، إستعدادا للموسم الثاني على التوالي، خلال الفترة من 12 حتى 14 أغسطس الجاري.

جاء ذلك بحضور طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب واعضاء هيئة المكتب بكيان سند شباب الدلتا، والشباب والفتيات أعضاء الكيان المشاركين في المعسكر التدريبي بالنادي الاجتماعي بمركز التنمية الشبابية.

واستعرض أعضاء كيان سند شباب الدلتا مع الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أثناء حضورها المعسكر التدريبي، الهدف من معسكر كيان سند شباب الدلتا خلال هذه الفترة، وذلك للاستعداد للموسم الثاني على التوالي، بالإضافة إلى إعداد الشباب و صقل مهاراتهم للقيادة، وحثهم علي العمل التطوعي عن طريق بعض التدريبات التي تتضمن "العمل الجماعي - العمل التطوعي - إدارة الأزمات - إدارة الوقت - أعداد الشخصية القيادية "، والتي استمرت علي مدار ثلاثة أيام متتالية.

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال زيارتها لمعسكر أعضاء كيان سند شباب الدلتا بالدقهلية، على أهمية الدور الذي يقوم به الكيان وأهمية مثل هذه المعسكرات فى التدريب وتنمية المهارات والقدرات لدي أعضاء كيان سند شباب الدلتا، وأنها تنتظر المزيد من الكيان خلال الفترة المقبلة من حيث المبادرات والفعاليات وتدريب الشباب من خلال ورش العمل التدريبية فى مجال التنمية البشرية، ومشاركة كيان سند شباب الدلتا في اللقاءات الحوارية التي تنفذها المديرية تحت شعار ساند لدعم الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية.

وأشادت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال زيارتها لمعسكر كيان سند شباب الدلتا بما شهدته، واكدت على دعم وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجميع الكيانات الشبابية، وأنها تتوقع موسم قوي من الكيان مؤكدة على أهمية العمل التطوعي، واضافت قائله " أنا مكتبي مفتوح ليكم في اي وقت و اللي عنده اي مشكله يجي لى "، و في النهاية شكرت أعضاء الكيان وتمنت لهم النجاح والتوفيق خلال الموسم الجديد.

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