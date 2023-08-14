أسماء الفائزين بمسابقة النص المسرحي للعمل الأول بالمهرجان القومي للمسرح

كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعضاء لجنة تحكيم النص المسرحي للعمل الأول والتي تحمل اسم الكاتب الراحل محمد أبو العلا السلاموني، تكريما وتخليدا لاسمه، وهم: د.عصام الدين ابو العلا "رئيساً "، وعضوية كل من: د. أيمن عبد الرحمن، ود. ياسر علام.

وأعلن الدكتور د. أيمن عبد الرحمن، عضو اللجنة الفائزين بمسابقة النص المسرحي للعمل الأول، وحصل على المركز الثالث نص "ليلة بعد الف ليلة" للكاتب أحمد سمير قرني، وقدرها ٣٠٠٠ جنيه، والمركز الثاني، حصل عليه نص "النصف الثاني من الطريق" للكاتب أحمد رجائي، وقدرها ٧٠٠٠ جنيها مصريا، وحص على المركز الأول نص "فتاة المترو" للكاتب هاني مصطفى قدري، وقدرها ١٠٠٠٠ جنيها مصريا.

جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، والمنعقد الآن بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ولفيف من قيادات وزارة الثقافة، بالإضافة إلى كوكبة من كبار نجوم الفن من بينهم: محمد أبو داوود، وأحمد فؤاد سليم، ورياض الخولي، ومادلين طبر، وطارق عبدالعزبز، وإيهاب فهمي، ويوسف إسماعيل، وعمرو عبدالجليل، ولقاء سويدان، وخالد محمود، وسميحة أيوب، وسميرة عبدالعزيز، وحمدى الوزير، والدكتور عصام شريف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وآخرون.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض غنائي لكورال "روح الشرق" فكرة وإخراج إسلام إمام، والذي يستعرض مسرحيات إش ١٩١٩، وسيدتي الجملية، وموسيكا في الحي الشرقي، أنا فين وإنتي فين، وغيرها حتى عام ١٩٩٩.

تحمل هذه الدورة اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءا بمسيرته الفنية، والتي أقيمت خلال الفترة من ٢٩ يوليو الماضي حتى 14 أغسطس الجاري، وشارك فيها 37 عرضا مسرحيا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.

وقد شهد حفل الافتتاح تكريم 10 رموز فنية وإبداعية، وذلك تقديرا لمشوارهم الفني والإبداعي، وهم الفنانين: صلاح عبدالله، ورياض الخولي، وخالد الصاوي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد أبو داوود، ومحمد محمود، ورشدي الشامي، والدكتور سامي عبدالحليم، والكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، ومهندسة الديكور نهى برادة.