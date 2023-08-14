التموين تعلن عن ممارسة لتوريد 1500 طن زيت خام

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 5 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد)

وقالت في بيان لها اليوم ان تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، تسليم خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 10 أكتوبر ٢٠٢.

ولفتت إلي أن جلسة فض المظاريف والبت سيكون يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.



كما أكدت، أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.