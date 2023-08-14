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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التموين تعلن عن ممارسة لتوريد 1500 طن زيت خام

زيت خام
زيت خام
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 5 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد) 
وقالت في بيان لها اليوم ان تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، تسليم خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى  10 أكتوبر ٢٠٢.
ولفتت إلي أن جلسة فض المظاريف والبت  سيكون يوم الأربعاء الموافق  16 أغسطس 2023  بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.


كما أكدت، أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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