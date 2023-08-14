انطلاق مبادرة "كن مستعدا" بجامعة الأقصر ضمن برنامج الإرشاد المهني.. صور

انطلقت بجامعة الأقصر، اليوم الاثنين، أنشطة برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني، من أجل التوظيف بمبادرة "Be Ready "، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) وبتمويل مقدم من المملكة المتحدة، بحضور الدكتور قرشي سعدي، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيماء عبد الستار، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، أن مبادرة "Be Ready" تهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل من خلال برامج متنوعة لتدريب الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وثمن رئيس الجامعة، جهود الوزارة في إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف؛ والذي يعد خطوة واعدة؛ لمساعدة الطلاب والخريجين على تخطيط مسارهم المهني في سوق العمل واكتساب المهارات المطلوبة.

وأوضح محمد عبد الهادي مدير عمليات بالمؤسسة القائمة على تنفيذ المبادرة، أن مدة التدريب تشمل خمسة أيام، يتم خلالها تدريب الطلاب وتزويدهم بمهارات "soft skills" لتأهيلهم لسوق العمل، وربط ما يتم دراسته بمجالات الواقع المهني، وتوظيف مهاراتهم في المجالات المناسبة في سوق العمل.

جدير بالذكر، أن مبادرة "كُن مُستعِداً" هدفها توجيه طلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج لإدارة مسارات مستقبلهم المهني لتطوير مهاراتهم من خلال خدمات مُقدمة وبرامج مصممة لتمكين الطلبة والخريجين في سوق العمل، وتتكون من 3 برامج أساسيين: مهارات أساسية، والاستعداد الوظيفي، دورة لغة إنجليزية لإزالة حاجز اللغة ويتم عمل اختبار تقييم، وبنهاية التدريب سوف يتم الحصول علي شهادة معتمدة.

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