"تعليم القاهرة" تعقد ندوة توعوية بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء

عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الاثنين ، ندوة عن ترشيد استهلاك الكهرباء والتنمية المستدامة لتحقيق التواصل والدعم والرضا الوظيفي بالتعاون مع شركة شمال القاهرة للكهرباء.

تم عقد الندوة برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وإشراف الدكتورة هاله البهيدىمنسق المدارس المنتسبة لليونسكو والالكسو، فى إطار الخطة التنفيذية لأنشطة المدارس المنتسبة لليونسكو والالكسو فى مجال التربية والعلوم والثقافة خلال العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وتهدف الندوة إلى التواصل مع المشكلات البيئية وتقديم الثقافة الداعمة والتوعية المطلوبة لتحقيق الرضا الوظيفي والأداء الأمثل لمنسقى اليونسكو والالكسو بالإدارات والمدارس المنتسبة والمتقدمة للانتساب لليونسكو، وتستهدف الندوة منسقى المدارس المنتسبة والمتقدمة.