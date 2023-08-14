ختام المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية للمصطافين بمدينة بلطيم

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المهرجان الرياضي وسباق إختراق الضاحية للمصطافين بمدينة بلطيم، المهرجان الذى انطلق بدعوة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، دعماً للأنشطة الرياضية بمصيف بلطيم لتنشيط السياحة الداخلية بالمدينة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ختام المهرجان الرياضي بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة وهيثم عطية رئيس مصيف بلطيم و عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة .

شهد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ختام ماراثون الجرى والكرة الشاطئية " لعبة الراكيت" ومباراة كرة القدم ضمن فعاليات ختام المهرجان و وقائع تسليم الجوائز للمشاركين بحضور رئيس مصيف بلطيم و وكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية وقد بدأ ماراثون الجرى من امام مصيف الشباب حتى مصيف بلطيم بشاطىء النرجس، كما أكد محروس، أن المهرجان يأتى فى إطار تضافر جهود المؤسسات الحكومية لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، وبدعوة كريمة من محافظ كفر الشيخ تم التنسيق بين المديرية ومصيف بلطيم لإعداد برنامج رياضي متكامل للمهرجان دام على مدار شهر كامل لخدمة المصطافين بمدينة بلطيم.

وتطلق مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، العديد من الفاعليات الرياضية المتعددة بمدينة بلطيم خلال الأيام المقبلة ضمن "مبادرة صيف شبابنا" وتنفيذ إدارة التنمية الرياضية، فاعليات المهرجان من تنظيم فريق عمل المديرية أسامة زيد وكابتن محمد سليمان وأحمد لطفى و الدكتور محمد محروس بإدارة التنمية الرياضية.

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