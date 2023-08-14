كايرو ستيبس وعلي الهلباوي والشيخ إيهاب يونس يجتمعون في حفل أوبرا جامعة مصر

تستعد الفرقة العالمية كايرو ستيبس لإحياء أولى حفلاتها الموسيقية على مسرح أوبرا جامعة مصر، في أكتوبر، وذلك مساء الأربعاء 30 أغسطس.

وتعيد كايرو ستيبس إحياء مشروعها الموسيقي الشهير "المولد والميلاد" الذي تمزج خلاله بين روائع الموسيقى الصوفية والترانيم في توليفة من موسيقى الجاز العالمية والإيقاعات الشرقية، وذلك بعد غياب مايزيد عن خمس سنوات منذ آخر حفلات "المولد والميلاد" في مصر.

وتقدم كايرو ستيبس مفاجآت غنائية مميزة لجمهورها خلال الحفل بضيافة المنشد والمطرب علي الهلباوي والشيخ إيهاب يونس لتقديم القصائد الصوفية، بجانب المرنمين مونيكا جورج وبيتر غطاس في تقديم الترانيم المسيحية، وبقيادة موسيقية لرامي عطالله، مع العرض الحي الأول لمشروع كايرو ستيبس الموسيقي الجديد "روائع الإمام الشافعي".

وتحتفل كايرو ستيبس بنجاح ألبومها الموسيقي الجديد "كافيه جروبي"، وتطرب محبيها بتوليفة منتقاة من أشهر مقطوعاتها الموسيقية مثل "خليجي ستيبس" و"انفراج" و"صعيدي" وأجدد كليباتها "دهب"، في حفل يشهد ظهورها لأول مرة في منطقة أكتوبر بالقاهرة وعلى مسرح أوبرا جامعة مصر، من تنظيم هيف ستوديو.

كايرو ستيبس يمتد مشوارها لأكثر من عشرين سنة، وتعد من أبرز التجارب الموسيقية فى ملكوت موسيقى الجاز فى أوروبا، وتم تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، رفقة فرقة كوادرو نويفو العالمية، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.