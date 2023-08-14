رسميا.. تشيلسي يهزم ليفربول ويعلن تعاقده مع كايسيدو

أعلن نادي تشيلسي، اليوم الاثنين، تعاقده رسميا مع الكولومبي الشاب مويسيس كايسيدو قادمًا من برايتون خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت تقارير صحفية إلى اهتمام ليفربول باللاعب الشاب، صاحب الـ21 عاما، وحاول الدخول في الصفقة من أجل خطف اللاعب إلا أن البلوز سارع لحسمها في الساعات الأخيرة.

ونشر تشيلسي، مقطع فيديو عبر حساباته على السوشيال ميديا، وظهر فيه اللاعب ووالدته، وأكد النادي ضم كايسيدو من برايتون في صفقة انتقال نهائي في صيف 2023 بعقد يمتد حتى 2031.

ولم يعلن البلوز عن أي تفاصيل مالية تخص الصفقة القياسية لكن أشارت تقارير إلى أنه دفع 115 مليون إسترليني.