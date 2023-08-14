الدوري الإنجليزي.. راشفورد يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة ولفرهامبتون، اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف الشياطين الحمر المباراة على ملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة العاشرة، واعتمد تين هاج على ماركوس راشفورد لقيادة هجوم الفريق إلى جانب كل من أليخاندرو جارناتشو وأنتوني.

ويغيب الوافد الجديد المهاجم راسموس هويليوند القادم من أتالانتا بسبب الإصابة، فيما يشارك ماسون ماونت لأول مرة مع الشياطين الحمر في الدوري.

ويبدأ مانشستر يونايتد المباراة أمام ولفرهامبتون بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز - لوك شاو - رافاييلفاران - وان بيساكا.

خط الوسط: ماسون ماونت - كاسيميرو - برونو فرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - ماركوس راشفورد - أنتوني.