تجديد حبس عصابة الاستروكس والحشيش بالمعادى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي للإتجار في المخدرات بالمعادى، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت بتحريز المضبوطات وعرضها علي المعمل الكيميائى، وإعداد تقرير بها، والتحرى حول نشاطهم الإجرامي.

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين بحوزتهما 6,5 كيلو استروكس وحشيش بالمعادى.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى) حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.