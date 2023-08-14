ads
الإثنين 14 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عصابة الاستروكس والحشيش بالمعادى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي للإتجار في المخدرات بالمعادى، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت بتحريز المضبوطات وعرضها علي المعمل الكيميائى، وإعداد تقرير بها، والتحرى حول نشاطهم الإجرامي.

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين بحوزتهما 6,5 كيلو استروكس وحشيش بالمعادى.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى) حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إتجار في المخدرات أستروكس وحشيش القبض على شخصين