جامعة العريش تنظم قافلة متعددة التخصصات في مدينة الشيخ زويد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش قافلة متعددة التخصصات لمدينة الشيخ زويد، وقرية السكاسكة اليوم الأثنين ٢٠٢٣/٨/١٤م، وبالتعاون مع جامعات اقليم شرق الدلتا لجامعات. (قناة السويس - السويس – بورسعيد - دمياط) وتشمل القافلة تخصصات متعددة طبية، بيطرية، زراعية بالإضافة للاستزراع السمكي وأطقم التمريض والأشعة.

وصرح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن القافلة تضم مشاركة جامعات اقليم شرق الدلتا (جامعة قناة السويس – جامعة بورسعيد – جامعة السويس – جامعة دمياط)، وتضم القافلة تخصصات متعددة طبية، بيطرية، زراعية بالإضافة للاستزراع السمكي وأطقم التمريض والأشعة، وتستهدف القافلة مدينة الشيخ زويد، وقرية السكاسكة شرق العريش لتوقيع الكشف على المواطنين من المرضى بمستشفى الشيخ زويد، أو بقرية السكاسكة.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم الكشف على المرضي في أغلب التخصصات الطبية، وصرف العلاج المجاني للمواطنين، من أبناء الشيخ زويد والقرى المجاورة، ومنطقة السكاسكة شرق العريش، والتجمعات السكنية، موضحًا أن القافلة تأتي من دور وحرص الجامعة على تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" للمواطنين، والتي دعا لها رئيس الجمهورية.

هذا، وقد قام الدكتور رئيس الجامعة يرافقه مشرفي الجامعات المشاركة في القافلة والدكتور مدير مستشفي الشيخ زويد بالمرور على المرضى والاستماع لهم لتلبية مطالبهم من خلال القوافل القادمة.

وأفاد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن جامعة العريش لا تدخر جهدًا في تقديم خدماتها للمجتمع التي هي جزء منه، وتشارك بكل طاقتها ومواردها في المشروعات والمبادرات القومية المختلفة، إيمانًا بأهمية هذه المبادرات، وبدور الجامعة الرائد في الخدمة المجتمعية.

وأكد رئيس الجامعة استمرار التعاون المثمر بين جامعة العريش وجميع قرى ومدن إقليم سيناء وبما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو البناء والتنمية الشاملة وتنفيذًا للتنمية المستدامة .