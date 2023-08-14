٣ قرارات من النيابة بشأن مصرع طفل غرقا في ترعة بأطفيح

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقاً في ترعة الكداية بدائرة مركز شرطة أطفيح، وجاء ذلك بعدما أمرت النيابة بتشريح جثة لبيان السبب الرئيسي وراء ذلك، وقد طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، وكذلك استدعاء أسرة المتوفي لسؤالهم حول الواقعة.

رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل في ترعة الكداية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين أنها لطفل جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفي أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.