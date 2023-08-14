لعدم اكتمال الإجراءات القانونية.. وزارة الرياضة ترفض إقامة عمومية الزمالك

كشف مصدر خاص داخل وزارة الشباب والرياضة إلغاء الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك التى كان من المقرر عقدها يوم الجمعة القادم بسبب عدم اكتمال الإجراءات القانونية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قام باستطلاع الراي القانوني للجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك والتي اكدت علي عدم أكتمال الإجراءات القانونية من مجلس ادارة نادي الزمالك.

وكانت الجمعية العمومية لنادي الزمالك تختص بالنظر في تعديل لائحة القلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك الآن يحتاج لجمعية عمومية عادية يتم من خلالها وضع بند اكتمال المناصب الشاغرة في مجلس الإدارة ومن بينها مقعد الرئيس الشاغر بموجب عزل مرتضى منصور بسبب الأحكام القضائية

وتابع المصدر أن أقصى موعد للاعلان عن الجمعية يوم 31 أكتوبر المقبل على أن تقام الجمعية العمومية خلال 45 يوما من تاريخ الإعلان.

واختتم المصدر انه في حال ترشح مرتضى منصور مجددا سوف يتم عرض أمره على لجان قانونية فى وزارة الرياضة لدراسة صحة ترشحه من عدمه.

ومن ناحية اخري تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال إلادارة المركزية لتنمية النشء - إلادارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين ، تنفيذ لقاءات أندية المبتكرين علميًا علي مستوى المحافظات ، بهدف تبادل الخبرات العلمية، و التعرف على التطبيقات العلمية الجديدة ، وذلك بمركز شباب برج العرب الجديدة ، بمحافظة الإسكندرية.

وشارك في فعاليات لقاء "الذكاء الاصطناعي وآلياته" ، مراكز شباب ( الحرية ،النصر ،الانفوشي ) بمحافظة الإسكندرية .

يذكر أن اللقاء جاء فى ضوء الاستعداد للمهرجان العلمى المزمع إقامته بمركز شباب برج العرب الجديد نهاية شهر أغسطس الجاري ، لأندية المبتكرين علميا بكافة المحافظات.

