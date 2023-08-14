تفاصيل لقاء المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات والمبعوث الأمريكي لليمن

التقى الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، بتيموثي ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، وبحث معه آخر التطورات والجهود الدولية لحل الأزمة في اليمن.

وأكد قرقاش خلال اللقاء أهمية الجهود التي تقودها السعودية من أجل إيجاد تسوية سلمية تنهي الأزمة اليمنية وتداعياتها الإنسانية.

كما أكد على أهمية تكثيف الجهود الدولية في هذا الاتجاه، منوها بالدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق.

واستعرض الدكتور أنور قرقاش الالتزام التاريخي لدولة الامارات باستقرار اليمن وازدهاره ودعم الجهود كافة الرامية لإيجاد حل للأزمة اليمنية بما يحقق مصالح الشعب اليمني ويضمن استقرار اليمن.