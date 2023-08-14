ads
الإثنين 14 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري السعودي.. الهلال يسحق أبها بهاتريك مالكوم

مالكوم
مالكوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق الهلال فوزا عريضا على نظيره أبها، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة) في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي.

وافتتح الهلال أهداف المباراة في الدقيقة 31 عن طريق مهاجمه مالكوم، وتعادل سعد بقير لأبها بعدها بدقيقتين، ثم عاد مالكوم ليحرز الهدف الثاني والثالث للهلال في الدقيقتين 55 و77.

وبهذه النتيجة، ضمن الهلال أول ثلاث نقاط في الدوري الدوري السعودي ليحتل المركز الرابع مؤقتا فيما تذيل أبها الترتيب ليحتل المركز قبل الأخير.

الدوري السعودي الهلال أبها مالكوم