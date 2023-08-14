الدوري السعودي.. الهلال يسحق أبها بهاتريك مالكوم

حقق فريق الهلال فوزا عريضا على نظيره أبها، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة) في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي.

وافتتح الهلال أهداف المباراة في الدقيقة 31 عن طريق مهاجمه مالكوم، وتعادل سعد بقير لأبها بعدها بدقيقتين، ثم عاد مالكوم ليحرز الهدف الثاني والثالث للهلال في الدقيقتين 55 و77.

وبهذه النتيجة، ضمن الهلال أول ثلاث نقاط في الدوري الدوري السعودي ليحتل المركز الرابع مؤقتا فيما تذيل أبها الترتيب ليحتل المركز قبل الأخير.