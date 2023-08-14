مجموعة "إيكواس" تندد باعتزام سلطات الانقلاب في النيجر محاكمة الرئيس بازوم

نددت دول مجموعة غرب أفريقيا "إيكواس" بما أعلنته سلطات الانقلاب في النيجر من اعتزامها محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم، مؤكدة أن تلك الإجراءات تعد إجراءات استفزازية تستهدف إثارة الأزمات داخل البلاد.

وفي بيان لها أكدت دول إيكواس، أنها فوجئت بما أعلنته سلطات الانقلاب في النيجر، والتي وجهت للرئيس بازوم تهم الخيانة العظمى، وبدأت في التجهيز لإجراءات محاكمته.

وقال البيان الصادر عن دول الإيكواس أن هذه الإجراءات تعد شكلًا من أشكال الاستفزاز التي تتعمدها سلطات الانقلاب، وتعرقل التوصل لأية حلول سلمية للأزمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلقه من لجوء سلطات الانقلاب في النيجر لتوجيه تهم الخيانة العظمى لرئيس النيجر المنتخب محمد بازوم.