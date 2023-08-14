إنبي يعسكر في الإسكندرية استعداداً للموسم الجديد

استقر الجهاز الفنى لفريق إنبي بقادة تامر مصطفي على برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد.

وتقرر أن ينتظم الفريق البترولي في معسكر مغلق اعتباراً من يوم الاربعاء المقبل بالاسكندرية لمدة 8 ايام يتخلله اداء مباراتين وديتين بعدها يعود الفريق للقاهرة للانتظام في التدريبات الجماعية لمدة اسبوع وعقب انتهاء الاسبوع يعود الفريق مرة اخرى للاسكندرية للانتظام في معسكر تدريبي اخر يتخلله سلسلة مباريات ودية متدرجة في المستوى للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين قبل إنطلاق الموسم الجديد.

من جانبه اكد محمد اسماعيل مدير الكرة ان فريقه يؤدى تدريباته اليومية ببتروسبورت وهناك حالة من الاصرار لدى جميع اللاعبين بمن فيهم مجموعة الشباب الذين تم تصعيدهم لسد العجز في الصفوف نتيجة وقف القيد الذى يعانى منه الفريق البترولي.

وأضاف المشرف على الكرة بإنبي ان الجهاز الفنى بقيادة تامر مصطفي استقر على برنامج الاعداد وهناك تفائل لدى الجميع من اجل تقديم موسم قوى وتحقيق هدف الادارة والتواجد ضمن فرق المقدمة في جدول الدورى للموسم الجديد.