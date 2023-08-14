الرئيس الباكستانى يهنئ الشعب بمناسبة الذكري 76 لعيد الاستقلال

هنأ الدكتور عارف علوى رئيس جمهورية باكستان الشعب الباكستاني احتفالا بذكرى بيوم الاستقلال وتقرير المصير

وقال: أهنئ جميع أبناء وطني في الذكرى الـ 76 لعيد استقلال باكستان في هذا اليوم، ومشيدا بالتضحيات التي قدمها الآباء المؤسسون لباكستان .

وتابع: إن قصص هؤلاء القادة الذين واجهوا المصاعب والقمع وتحديات هائلة للوصول إلى تحقيق حلم باكستان تشكل مصدر إلهام لأجيالنا القادمة. يجب أن نقدر تضحيات أجدادنا من أجل إنشاء باكستان والعمل من أجل ازدهار شعبنا.

وقال: منذ 76 عامًا في مثل هذا اليوم و نالت باكستان استقلالها بعد النضال التاريخي لمسلمي شبه القارة تحت القيادة الديناميكية للقائد الأعظم محمد علي جناح أراد مسلمو الهند وطناً لأنفسهم يستطيعون فيه العيش بحرية يديرون حياتهم الفردية والجماعية وفقاً لتعاليم الإسلام. يصادف هذا اليوم تتويجا لنضال ديمقراطي وسياسي في سعينا للتحرر من الحكم الاستعماري.

واستطرد: يمنحنا هذا اليوم أيضًا فرصة للتأمل. يجب أن نفكر في تقدم الأمة حتى الآن ، والتحديات السائدة ، وفرص النمو. لقد حان الوقت لتجديد التزامنا ببناء باكستان أقوى وأكثر ازدهارًا كما تصورها مؤسس الأمة وإنني أحث أبناء وطني على العمل من أجل رفاهية وتحسين حياة الفئات المحرومة في مجتمعنا دعونا نتعهد بالتمسك بمبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة والتسامح والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقيم الأخلاقية والمعنوية على النحو المنصوص عليه في الإسلام.