وزير خارجية إيران يوضح كيفية عودة الأموال المجمدة في كوريا لطهران

أعلن حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم، تفاصيل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بعد الاتفاق الذي تم مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي بموجبه تم الإفراج عن عدد من الأمريكيين المحبوسين في السجون الإيرانية.

وكشف عبد اللهيان عن تفاصيل عملية الإفراج عن أموال بلاده التي قد تستغرق أيام قليلة، مؤكدًاعلى أن عملية التحويل ستتم عبر بنوك أوروبية، منوهًا إلى أن التحويل سيتم عبر مراحل نظرًا لضخامة المبلغ المقرر تحويله إلى إيران.

وأشار إلى أن المبلغ يقدر بـ6 مليار دولار، وأن عملية تحويل المبلغ دفعة واحدة قد تسبب صدمة في النظام المصرفي لكوريا الجنوبية، ما يستتبع ضرورة إجراء عملية التحويل على عدة مراحل.

وتابع أن الأموال الإيرانية سيتم إيداعها في بنك أوروبي من خلال تحويل اليوان الكوري إلى يورو لإيداعه، وهي العملية التي قد تستغرق أسابيع لإجرائها، لافتًا إلى أن تلك الأموال سيتم استخدامها في شراء سلع غير خاضعة للعقوبات الأمريكية.