بعد 5 سنوات.. أمير مرتضي يستقيل من منصب مشرف الكرة بالزمالك

أعلن أمير مرتضي منصور، مشرف عام فريق الكرة بالزمالك، رحيله عن منصبه بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري.

وقال أمير مرتضي في تصريح صحفي اليوم الإثنين، رحلت عن منصب مشرف الزمالك رسميا وأبلغت إدارة الزمالك بقراري، وذلك بعد أن توليت المنصب لمدة 5 سنوات.

ويعود لاعبو الزمالك للمشاركة في التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الزمالك في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحصل لاعبو الأبيض حاليا على راحة سلبية من التدريبات لتجنب تعرضهم للإرهاق بعد موسم شاق وطويل.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.