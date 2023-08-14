الخليج السعودي يغري الأهلي بمليون و800 ألف دولار لضم محمد شريف

يواصل نادي الخليج السعودي، الضغط على النادي الأهلي، وإغرائه ماليا، من أجل التعاقد مع محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة اللاعب الملحة في قبول هذا العرض.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن آخر عرض تلقاه النادي من الخليج السعودي للتعاقد مع محمد شريف وصل إلى مليون و800 ألف دولار، وباتت هناك رغبة مبدئية لدى النادي الأهلي في الاستغناء اللاعب في ظل اعتماد كولر على كهربا بالإضافة إلى عودة صلاح محسن.

وشدد المصدر على أن النادي الأهلي يناقش هذا العرض، ويميل إلى الموافقة، مع إمكانية وضع شروط في التعاقد تمنع عودة اللاعب إلى مصر إلا على النادي الأهلي فقط.