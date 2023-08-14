"وقت إضافي" يجمع باسم سمرة ببيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل

تعاقد الفنانون بيومي فؤاد وباسم سمرة وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وأحمد سلطان على بطولة فيلم "وقت إضافي" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي.

الفيلم فكرة محمد دياسطي وسيناريو وحوار رشاد رشدي وإخراج أحمد جبة، ويجري أبطال العمل حاليا التحضيرات النهائية للفيلم المقرر بدء تصويره مطلع الشهر المقبل، وهو من إنتاج شركة فيلم كرافت لأسامة يوسف، ومن توزيع شركة الماسة.

ويقف فريق عمل الفيلم حاليا على تحضيرات معاينه أماكن التصوير بعد الاستقرار بشكل نهائي على الممثلين، حيث من المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم مطلع سبتمبر المقبل.